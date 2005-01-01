Як вибрати спеціальність в IT?

IT-спеціалісти в наш час є мега популярними серед усіх інших посад в компаніях будь-якої сфери діяльності, адже скрізь потрібна людина, яка буде дбати про безпеку та якість роботи компанії в мережі інтернет.

Для того, щоб потрапити в IT індустрію достатньо лише пройти спеціалізовані курси по різним айті напрямкам.

Найбільш затребуваними є наступні професії, та відповідні курси:

Тестувальник QA;

Комп’ютерна графіка;

Розробка програмного забезпечення;

Бізнес-аналітика;

СММ і таргетинг;

Інтернет-маркетинг;

Веб-дизайн;

Front-end програмування;

Back-end програмування;

UI UX дизайн.

За яким критерієм вибрати для себе професію в IT?

Якщо вам важко визначитися щодо того, який курс вам підійде, то краще підібрати його за наступними критеріями:

1. Спершу варто визначитися з вашими вміннями. Якщо ви творча людина і любите малювати, то вам варто піти на курси веб-дизайну, UI UX дизайну чи комп'ютерної графіки.

Якщо вас більше цікавлять код та числа, то курси з програмування саме для вас: Back-end, тестування, розробка ПЗ та програмування на мові Пайтон.

Можливо, у вас добре підвішений язик та аналітичний склад розуму, то вам підійдуть наступні види курсів – аналітика, таргетинг та маркетинг.

2. Мета навчання – це наступний пункт задля вашого вибору. Якщо ви бажаєте творчо розвиватися, то всі напрямки, які мають творчий підхід – ваші.

Коли ж ви хочете спілкуватися з людьми, то варто обрати курси професій, які пов’язані саме з цим.

3. Заробітна плата – один з найважливіших критеріїв. Звичайно, кожна має свій середній показник зарплати, але лише в одному регіоні. Тому, якщо бажаєте визначитися з онлайн-курсом саме з цього боку, то варто промоніторити рівень заробітної плати даної професії в місті чи країні, де ви плануєте працювати.

4. Володіння англійською мовою – це велика перевага для багатьох професій, але найбільшу вагомість знання англійської мови має при освоєнні знань з програмування.

Якщо рівень вашої англійської не дуже великий – не проблема, його можна підтягнути в ході навчання.

Де віднайти якісні онлайн курси?

Вже більш як 20 років Комп’ютерна Академія Степ дає всім бажаючим можливість отримати спеціальність в сфері IT за різними напрямками. В арсеналі Академії онлайн-курси всіх вищезгаданих професій і навіть більше.

Найбільш затребуваними є ui ux курси онлайн, а також курс front developer. Решта направлень є не менш цікавими, тому пропонуємо вам самостійно ознайомитись із повним вибором курсів в IT STEP онлайн.

Ви переконаєтесь в тому, що навчатись в Академії STEP зручно, вигідно та цікаво!