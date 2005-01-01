Дорогоцінна знахідка: археологи знайшли мумію з золотим язиком

Археологи виявили мумію з золотим язиком.

Похоронна маска зображує жінку з посмішкою на обличчі.

Дослідники зробили в Єгипті дивну знахідку. У мумії віком в два з гаком тисячоліття в роті виявився ... золотий язик. Можливо, він призначався для спілкування з богом загробного світу.

Археологи виявили в стародавньому місті Тапосіріс Магна (Taposiris Magna) 16 раніше невідомих поховань. Судячи з усього, ці люди були поховані за часів династії Птолемеїв (304 рік до нашої ери - 30 рік нашої ери), а може бути, і ще пізніше, за часів римського панування.

Одна зі знайдених мумій виділялася незвичайною деталлю: у неї в роті виявився золотий язик. Мабуть, його вклали в рот покійному при бальзамуванні. Але навіщо? Дослідники не знають цього напевно, хоча у них є версія.

Відповідно до одного з єгипетських міфів, після смерті людина поставала перед судом Осіріса, бога підземного світу. Під поглядом цього грізного владики покійний вимовляв виправдовувальну мову, текст якої донесла до нас знаменита "Книга мертвих". Померлий клявся, що не було чинником сліз, не здіймав руку на слабкого, не вбивав, не наказував вбивати і ще дуже багато "не". Мова завершувалася вигуком: "Я чистий, я чистий, я чистий, я чистий!"

Після цього бог зважував серце підсудного. На іншій чаші вагів лежала легка пір'їнка. Якщо людина дійсно була праведна, то навіть перо не могло переважити настільки чистого серця. І тоді його душа набувала вічне життя і блаженство. Якщо ж покійний не витримував цього випробування, його серце пожирало чудовисько.

Можливо, кажуть археологи, саме для розмови з Осирисом і призначався золотий язик. Можливо, хтось вважав, що слова, сказані такою мовою, теж здадуться богу золотими. А може бути, за життя покійний був німим, і після смерті йому дбайливо зробили "протез" для розмови з грізним Осирисом.

Зауважимо, що в Тапосіріс Магна був храм Осіріса і його дружини Ісіди, так що до владики підземного світу тут ставилися дуже серйозно.

Археологи поки не знають, як звали цього покійного і ким він був. Але само собою зрозуміло, що людина, що забрала в останню путь дорогоцінний подарунок, була багатою і знатною.

Похоронна маска зображує жінку з посмішкою на обличчі.

Інші 15 мумій теж порадували археологів. На одній з них збереглася похоронна маска, що закривала не тільки обличчя, а й більшу частину тіла. Маска зображує усміхнену жінку в головному уборі.

Поруч з ще двома муміями виявилися залишки сувоїв папірусу, які зараз вивчаються фахівцями. На одному з цих покійних також збереглися залишки похоронної маски з зображеннями Осіріса, нанесеними золотом.

Крім того, археологи знайшли кілька статуй. Вони, мабуть, зображують похованих тут людей. Скульптури збереглися дуже добре: на них чудово видно риси обличчя, зачіски, головні убори.