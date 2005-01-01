У Мінсоцполітики запропонували нову формулу підвищення тарифів - не в опалювальний сезон

У відомстві запевнили, що субсидій вистачить на всіх, хто потребує.

У Міністерстві соціальної політики вважають діючий принцип збільшення тарифів на комунальні послуги неправильний. Підвищувати платежі потрібно по завершенню опалювального сезону. Про це заявила глава відомства Марина Лазебная на форумі "Україна 30. Платіжка".

- В опалювальний період тарифи на комунальні послуги підвищувати, мабуть, не дуже правильно. Люди не встигають підготуватися до нових тарифів. Тому підвищувати платежі треба після закінчення опалювального сезону. Тоді населення буде більш підготовлено до наступного опалювального періоду, який почнеться з 15 жовтня, - сказала вона.

За її словами, держава, розуміючи причини зростання тарифів, підтримує людей. Лазебная запевнила, що субсидій вистачить на всіх, хто потребує.

Після місцевих виборів тарифи на комунальні послуги почали рости. Першими подорожчали платіжки за опалення. Відразу кілька міст підвищили тариф на тепло і гарячу воду. Потім подорожчав газ. 18 січня уряд на позачерговому засіданні затвердив тариф на газ для населення. З 1 лютого його ціна складе 6,99 гривні за кубометр до кінця опалювального сезону або карантину. Пізніше в уряді повідомили, що в 124 містах України вже виробили перерахунок тарифів на опалення. В результаті вдалося знизити платіжки до 30%.