История успеха игровых клубов Космолот

Ежедневно открываются новые площадки для гемблинга, одним из самых успешных проектов, являются слоты Космолот. Клуб открыт в 2018 году, за несколько лет он стал популярным. Теперь он входит в тройку лидеров, по мнению сайтов, специализирующихся на проведении опросов и составлении рейтингов.

Кому на самом деле принадлежит Космолот?

В 2019 году Украинская национальная лотерея (УНЛ) сообщила о том, что ресурс будет закрыт. Уточнив информацию у администраторов сайта удалось выяснить, что клуб работает, но теперь он принадлежит новому владельцу – лотерейной сети МСЛ, конкуренту УНЛ. Предположительно, эти изменения возникли после смены правительства страны. Несмотря на смену владельцев, клуб продолжает существовать, в этом можно убедиться лично.

В чём секрет успеха Космолот?

Многие задаются вопросом о том, как новому клубу, в короткий временной промежуток, удалось опередить конкурентов, он обошёл самых опытных старожилов гемблинга, им не удалось сохранить лидирующие позиции. Причины быстрого выхода в топ:

Доверие пользователей. В первую очередь пользователи оценивают честность и надёжность клуба, они являются главными критериями при выборе. Наличие государственной лицензии (украинской) является гарантией прозрачности работы казино. Психологический фактор. Игра позволяет получить положительные впечатления. Главный интерес игроков заключается не в увлечении процессом, а в результате игры. Существует вероятность выиграть денежные средства. Свобода выбора. Пользователь самостоятельно решает делать ему ставки или не делать. Отзывы. У клуба большое количество положительных отзывов от реальных пользователей. Программа лояльности. Клуб готов радовать игроков, разработана целая система, позволяющая получать приятные бонусы, например:

— cash back до 10 %;

— бонусы выходного дня;

— турниры;

— приветственный пакет, при регистрации; Привлекательный дизайн. Внешний вид сайта продуман до мелочей. Яркие цвета привлекают внимание, а приятный синий цвет запоминается. Качественная графика, детальная прорисовка мелких элементов, выгодно выделяют сайт среди конкурентов. Самая важная информация расположена на первой странице. Интерфейс прост и понятен, разобраться легко, в случае возникновения вопросов, можно обратиться в круглосуточную службу поддержки, которая оперативно отвечает на возникающие вопросы. Кнопки большого размера, сайтом можно пользоваться на персональном компьютере и на мобильном устройстве. Простая регистрация. Процедура регистрации на сайте занимает десять секунд. Выбор платёжных систем. Космолот сотрудничает с различными платёжными системами, оплата возможна следующими способами: банковские карты, интернет-банкинг, электронные кошельки, СМС. Ставки принимаются в гривнах, долларах. Слоты. Ассортимент игр огромен, даже самый требовательный игрок сможет найти для себя подходящий вариант. Космолот работает только с проверенными разработчиками, как только появляются новинки, их тестируют в клубе. Автоматы работают по принципу случайных чисел. На слотах, даже игроки без опыта выигрывают, процент отдачи высокий, это повышает рейтинг клуба. На сайте представлены и карточные игры, можно выбрать понравившийся вариант. Быстрый вывод средств.

Космолот постоянно развивается, обновляется, радует бонусами и подарками постоянных и новых игроков. Ресурс собирает на одном сайте разные виды азартных игр, это привлекает пользователей.