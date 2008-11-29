Споживчі настрої українців покращилися

Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні в липні виріс на 5,5 пункту в порівнянні з червнем, до 88 по 200-бальною шкалою.

Це є найвищим показником з серпня 2013 року, свідчить дослідження, проведене компанією Info Sapiens.

Найвищий приріст в липні в порівнянні з червнем показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і наступні 5 років.

"ІСН досяг нового піку... Довіра до нової влади сприяє зростанню позитивних очікувань щодо розвитку економіки в цілому", — наголошується в коментарях Info Sapiens.

На їхню думку, поліпшення оцінки власних доходів пов'язане з прискоренням зростання реальної заробітної плати в червні 2019 р. в порівнянні з травнем на тлі стабільного курсу і цін.

Індекс поточного положення зріс на 5,8 п.-до 76,9, у тому числі індекс поточного особистого матеріального становища — на 8,1 п., до 70,5.

Індекс економічних очікувань додав 5,4 п., до 95,4, у тому числі індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 8,3 п., до 99,6, а протягом найближчих 5 років — на 7,7 п., до 99,6.

Липневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 114,4 п., що вище показника минулого місяця на 5 п. У той же час індекс інфляційних очікувань зменшився — на 0,7 п., до 177,1. Трохи покращився і індекс девальваційних очікувань в найближчі 3 міс.: він знизився на 1,1 п., до 129,5.

Компанія GfK Ukraine з червня 2000 р. проводила дослідження домашніх господарств для визначення споживчих настроїв в Україні, з 2019 р. його проводить Info Sapiens при сприянні інвесткомпанії Dragon Capital. Опитується 1 тис. респондентів.