Цветы своими руками: творим весну с наборами для вышивания

В период, когда длинная холодная зима уже закончилась, а долгожданная весна еще не растопила остатки снега, девушкам особенно хочется ярких эмоций и романтики. Наполняясь теплом и любовью, женская душа расцветает.

Увидеть нежную улыбку в начале весны – добрый знак. А воспламенить самостоятельно – значит стать счастливой на весь сезон! Не будем ждать, пока появится таинственный незнакомец и подарит букет цветов (или одну розочку - настроение бы сразу взлетело к небесам!) Есть альтернативный путь - создавать цветы самостоятельно. Женщина, творящая красоту вручную, вкладывая частичку души в работу, становится нежнее и прекраснее. Она словно пропитывается весной: распускается, щебечет, благоухает. А в тонких пальцах ее рождаются шедевры – утонченные, хрупкие и практически настоящие цветы.

Почти живые

Создавать утонченные цветочные украшения для интерьера или в подарок возможно по-разному - материалы ручного творчества сейчас в изобилии. Бумага, фольга, глина, фоамиран, пряжа, бисер, ткани - это далеко не весь список используемого материала. Девушки выбирают творчество и рукоделие по вкусу, так, чтобы работа была несложной и вдохновляющей. Букеты у мастериц получаются волшебными и прекрасными, зачастую, прекраснее живых цветов. Нарисованные, склеенные, собранные – восхищают зрителя и саму искусницу.

Цветы на ниточке

В магазине для рукоделия rukodelki.com.ua рукоделия наибольшей популярностью пользуются вышивальные наборы. Невероятно красивый вид творчества. Вышитые цветы восхищают, заставляют улыбаться! Рождаются мечты, и повышается настроение. Удивительно, как разнообразно и гармонично сочетаются цвета в готовых работах, вызывая совершенно разные эмоции. Тонкая нить способна передать природные нюансы и прелесть весеннего цветения, а различные техники вышивки добавляют объемности готовой работе, будь то нежные первые подснежники, задорные васильки или страстные малиновые пионы.

Гладь весеннего луга

Если сравнивать два основных вида вышивки, то красотой и реалистичностью покоряет вышивка гладью. Ошибочное мнение, что гладь сложнее привычного многим крестика, останавливает часть рукодельниц. На самом деле вышивать гладью ненамного сложнее, но результат работы превосходит ожидания многократно! Особенно при использовании россыпи французских узелков, в сочетании с игрой и переливами цвета.

Для освоения этого удивительного вида творчества, для наполнения пространства дома прекрасными цветами, начать стоит с наборов вышивки гладью, где подобраны наилучшие сочетания цветов, нанесены контуры на канву и вложены иллюстрированные инструкции для максимально аккуратной и красивой работы.

Пора творить!

Опытные рукодельницы, помногу вышивающие крестиком, приятно удивляются, открыв для себя давно известную разновидность творчества! Но весна вдохновляет на открытия и смелые шаги – желание создавать красоту подталкивает искать возможности. Легко начать, покупая наборы для вышивания гладью в Муркины Рукоделки - в интернет-магазинах с широким выбором и доставкой. А сэкономленное на поисках материала время можно вложить в любимое творчество, наблюдая, как в собственных руках расцветают великолепные бутоны неземной красоты! Весенняя пора – самое подходящее время для создания нежных и чарующих шедевров.

Пусть весь год будет ярким, насыщенным и счастливым!