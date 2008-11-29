Британський парламент проголосував за відстрочку Brexit

Британський парламент проголосував за прийняття плану прем'єр-міністра Терези Мей, згідно з якою вихід країни з Євросоюзу відкладається до 30 червня, якщо депутати схвалять угоду ЄС до 20 березня. Якщо ж до цього часу угода схвалена не буде, то Brexit буде відкладений на ще більш пізній термін. За такий сценарій проголосували 412 депутатів, проти – 202.

Як зазначає The Guardian, тепер британський прем'єр повинна звернутися до ЄС з проханням погодити відстрочку і, швидше за все, союз це прохання виконає.

До голосування за запропонованим Т. Мей планом депутати відмовилися прийняти чотири поправки до нього. Зокрема, вони відмовилися від проведення повторного референдуму за Brexit і передачі їм контролю над процесом виходу з ЄС.

Напередодні голосування прем'єр-міністр використовувала перспективу тривалого перенесення Brexit, щоб втретє закликати парламент підтримати пропонований нею варіант виходу з ЄС. Після того як напередодні, 13 березня, депутати вирішили, що країна не повинна залишати блок без договору, прем'єр-міністр поставила ультиматум: або вони наступного тижня проголосують за відкинуту ними раніше угоду з Брюсселем, або Brexit може бути перенесений на багато місяців і тоді Великобританії доведеться брати участь у травневих виборах в Європарламент. Т. Мей сподівається, що на цей раз депутати будуть змушені підтримати її угоду.

Третє голосування по своєму варіанту угоди Т. Мей збирається провести всього за кілька днів до поїздки на саміт ЄС 21 березня, де лідери союзу повинні будуть погодитися на відстрочку. За її словами, там вона попросить перенести дату виходу на 30 червня, але тільки в тому випадку, якщо парламент схвалить її угоду. Інакше вона буде змушена просити "набагато більш тривалу відстрочку".