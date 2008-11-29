Выбираем лапы для бокса правильно

На что ориентироваться при выборе боксерских лап? Если взглянуть на стоимость, то градация товаров и вовсе теряет свой смысл. Казалось бы, одни и те же изделия могут стоить от 300 до 3000 грн. Какие из них выбрать? И имеет ли смысл платить больше? Мы расскажем Вам все о выборе лап для бокса.

Разновидности

Все боксерские лапы делятся на две основные группы: прямые и изогнутые. Первые, как уже понятно из названия, предназначены для отработки прямых ударов (кроссов и джебов). Спарринг-партнер будет держать руку идеально ровно, что позволит боксеру наработать технику нанесения, улучшить скорость и точность, «почувствовать» дистанцию и т.п.

Изогнутые лапы актуальны в том случае, если боксеру необходимо отработать крученые удары (хук, апперкот и т.п.). Они имеют углубление посредине, вогнутое в сторону того, кто их надевает. Это позволяет снизить мощность атаки на спарринг-партнера, а непосредственно боксеру отработать технику нанесения боковых ударов.

Выбор между этими двумя разновидностями не должен стоять, потому что боксеру следует отрабатывать и те, и другие типы ударов. Соответственно, рекомендуем обзавестись обеими моделями лап.

Материал

Что касается обивочного материала боксерских лап, то это может быть натуральная кожа, кожзам или другие инновационные материалы. Если Вы предпочитаете сугубо высокий уровень качества, то перед Вами не должно стоять другого выбора – только натуральная кожа. Это наиболее удобный, практичный и долговечный материал, который подарит комфорт как боксеру, так и его спарринг-партнеру.

Ненамного отстаёт от натуральной искусственная кожа. Она немного хуже пропускает воздух, имеет менее продолжительный срок службы, но ее цена заметно ниже. Поэтому в качестве бюджетной альтернативы вполне можно купить боксерские лапы из кожзама. Все остальные материалы не рекомендуем рассматривать вовсе.

Наполнитель

Еще один важный нюанс при выборе боксерских снарядов – наполнитель. Именно он отвечает за безопасность обоих участников тренировки. Чаще всего производители используют для этих целей поролон или пенополиуретан. И тот, и другой материал достаточно практичен, но более безопасным считается пенополиуретан. Он способен снизить силу удара примерно на 30%, смягчая его. Этого достаточно, чтобы Вы не ощущали дискомфорт и были защищены от травм.

Боксерские лапы: покупать или не покупать? Читайте наши размышления тут.