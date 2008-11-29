Скління балконів і лоджій

Якою б великою не була квартира — місця завжди не вистачає. Між тим додаткові метри можна відхопити у балкона. Потрібно лише правильно його засклити. Мрієте про оранжереї, патіо або «коморі»?

Скління лоджій і балконів зазвичай проводиться з метою поліпшити термоізоляцію квартири, збільшити її корисну площу, закрити їх від несприятливих атмосферних впливів. Таким чином, балкон можна перетворити в додаткову кімнату, якщо встановити туди теплі вікна для лоджії.

Балкон являє собою відкритий майданчик, з трьох сторін оточене огорожею висотою не менше 1 м, а з одного примикає до зовнішньої стіни.

Лоджія оточена стінами з трьох сторін, і лише з однією – парапетом (екраном).

Раніше найпопулярнішим був спосіб скління за допомогою дерев'яних рам. Дерево на сьогоднішній день – не найкращий матеріал для цього. Воно схильне до гниття, і вже через кілька років експлуатації втрачає свій первинний зовнішній вигляд.

Одним з напрямків діяльності компанії «Вікна Майстер» є засклення балконів і лоджій. Компанія пропонуємо два основних види сучасного скління балконів і лоджій:

Тепле скління з ПВХ конструкцій REHAU Еuro 70 (Ecosol) з дво камерними склопакетами (вікна лоджії або балкона);

Холодне скління розсувний алюмінієвою рамою системи REHAU Еuro 60 з однокамерним склопакетом.

При склінні балконів або лоджій в стандартний набір супутніх матеріалів зазвичай входять такі елементи, як:

верхній відлив (козирок)

нижній відлив

підвіконня (100-150мм)

два бічних нащільники, приховують монтажний шов від вологи і сонця

різні з'єднувальні елементи (кут 90 градусів, труба з адаптерами, міжрамні з'єднувачі)

На відміну від лоджій, балкони відкриті з двох або трьох сторін. Тому при встановленні рам на балконі завжди використовується додатковий кутовий з'єднувальний профіль. У деяких випадках на балконах потрібні додаткові монтажні роботи по укріпленню або виготовлення надійного парапету (каркаса).

Якщо ваш балкон має металевий парапет, то може знадобитися установка опорного каркасу з бруса, або ви перед склінням можете самостійно виконати кладку з цегли чи піноблоків. Крім того, можливий варіант установки рами від підлоги до стелі з видаленням парапету (французький балкон).

Якщо ви хочете склити «хрущовський» балкон на останньому поверсі , то для цього найчастіше попередньо необхідно встановити металоконструкцію-дах для подальшої установки розсувних або ПВХ рам.

Порада від «Вікна Майстер»: викликаючи технолога на замір, задумайтеся над тим, які вимоги ви пред'являєте до майбутньої рамі: чи буде ваша лоджія або балкон утеплятися, чи вистачає вам там вільного місця, чи не захочете ви в майбутньому прибрати балконний блок (вихід на балкон) і збільшити площу житлової кімнати.

Вартість скління балконів і лоджій ПВХ рамами може бути дуже різною з-за великої кількості конфігурацій рам, різноманітності додаткових профілів і безлічі конструктивних особливостей. Точну вартість скління балкону можна дізнатися тут https://www.okna-master.kiev.ua/balkon-lojiya/ замовивши замір - це абсолютно безкоштовно.

Остаточне рішення про вибір способу скління балкона потрібно приймати разом з інженером-замірником, який приїжджає до вас на консультацію. Ні за яку додаткову винагороду грамотний фахівець не візьметься утеплювати балкон, якщо сумнівається в безпеці результату. В таких випадках радимо «холодні» конструкції, які можна встановити практично куди завгодно.