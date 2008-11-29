Сывороточный протеин - что это и как принимать?

Сывороточный протеин считается наиболее популярным, а также эффективным белковым средством, которое используется спортсменами. Независимо от того, какой именно вид физической нагрузки, какой режим питания, а также другие факторы именно этот тип протеина употребляется для усиления мышечной массы и других направлений.

Применение

Сывороточный вид протеина эффективно действует не только для мышечной системы человеческого организма, но и для его хорошего состояния в целом, поэтому широко используется личностями спортивного телосложения и простыми людьми.

Употребление такого протеина дает следующие возможности:

Повышает потенциал энергетического характера Улучшает мышцы, их структуру Ускоряет восстановление организма после спортивных тренировок Повышает силу, а также выносливость

Характеристика средства

Необходимо отметить, что сывороточный протеин можно выбрать и приобрести в интернет – магазине Bodybuilding.ua, ведь на страницах представлен огромный ассортимент подобных средств. Этот вариант протеина отличается не только полезными свойствами, но и очень питательными. Радует и тот фактор, что количество калорий в сывороточном протеине очень маленькое, что позволяет употреблять его без рисков набрать лишний вес, а только с целью сделать свое тело неповторимым, без лишних жировых клеток.

Самым эффективным, а также ценным веществом считается именно сывороточный изолят, который можно получить благодаря проведению сложного процесса, а в частности очистки от жиров, углеводов, других разных примесей. Это средство производится по специальной технологии в результате ионного обмена, перекрестной фильтрации, а также уникальной микрофильтрации. Таким образом, после проведения этих процессов, в смеси производится достаточно высокое число белков, которые характеризуются своей полезностью, ценностью.

Спортивная практика уже не один раз подтвердила тот факт, что использование именно изолятов сывороточного вида оправдывает свою эффективность, хоть и стоимость такого вещества не маленькая.

Изолят используется:

При занятиях бодибилдингом

Для правильного и эффективного наращивания мышц

Для улучшения качества мышц

Для оперативного восстановления организма после спортивных тренировок

Для хорошего самочувствия

Если применять протеин в целях спортивного, а также диетического характера, то именно изолят сывороточного вида протеина будет оптимальным и эффективным выбором.

Правила употребления

Прежде всего, следует понимать, что при неправильном процессе употребления можно нанести серьезный вред своему здоровью, так как увеличение количества белка в организме дает достаточно высокую нагрузку на такие органы как печень, система пищеварения. Есть правильная и проверенная формула употребления, которая заключается в употреблении около 1,5 грамм средства на один килограмм веса. В случае, когда тренировки проводятся достаточно часто, а также отличаются своей интенсивностью, можно увеличить дозу, но не более чем 4 грамма. Доза приема разбивается на несколько раз – около пяти раз в течении суток стоит употребить полную дозу средства, которая отвечает весу. Если целью приема смеси является процесс избавления от лишних килограмм, стоит добавить к приему средства еще и аэробные упражнения, а также следить за тем, чтобы в рационе питания отсутствовали калорийные продукты.

В том случае, если соблюдать все правила и рекомендации относительно приема сывороточного протеина, уже через короткое время можно будет на собственном опыте ощутить эффективный результат.