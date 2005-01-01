Як вибирати квартиру на вторинному ринку?

Перш за все, уточнимо основні цілі: квартиру купують частіше для цілей власного проживання, але чимало і тих, хто купує квартиру в інвестиційних цілях.

Інвестиційні квартири розглядають люди, які мають солідні вільні кошти, і мають необхідність їх надійно розмістити на тривалий термін. Для цього купують або "віртуальні" квартири в новобудовах на стадії будівництва з метою подальшого перепродажу (потенційно більш прибутковий, але ризиковий варіант), або готові квартири на вторинному ринку, для подальшої здачі їх в оренду.

Останній варіант має зовсім невисоку прибутковість, порівнянну зі ставками депозитів у великих банках, але він дає можливість зберегти великі суми в надійному і відчутному активі.

Різниця цих двох основних цілей визначає різницю набору критеріїв вибору квартири для покупки. У разі вибору квартири для власного проживання, покупець більше орієнтується на особисті переваги і життєві зручності, а в разі інвестиційної покупки – на перспективи того чи іншого сегмента ринку житла.

Представлені нижче критерії вибору заслуговують, як мінімум, щоб на них звернули увагу при пошуку квартири для власного проживання. Утримати їх все в голові – важко, тому рекомендується в процесі пошуку завжди мати їх під рукою в письмовому або онлайн вигляді. Так менше шансів, що ми упустимо що-небудь, про що потім будемо шкодувати.

Зовнішній вигляд і найближче оточення будинку можна швидко оцінити не тільки по фотографіях в оголошенні, але і онлайн - за допомогою панорам Картах за номером будинку. При цьому потрібно розуміти, що з моменту останньої фотозйомки дещо могло вже змінитися.

Для покупки квартири в інвестиційних цілях, власні переваги відходять на другий план. Тут вже треба проводити маркетинговий аналіз ринку житлової нерухомості, і робити розрахунки доходів і витрат.

Принципи аналізу документів, підготовки та проведення угоди для обох цілей покупки квартири – однакові. І в тому і в іншому випадку, головне - не допустити грубих помилок у підготовці угоди, і отримати надійне (захищене) право власності на куплену нерухомість.

Де шукати квартири для покупки?

Хоч ріелтори і запевняють, що тільки вони можуть по «своїх» базах підібрати найбільш підходящу квартиру, насправді – це може зробити будь-яка людина, знайомий з комп'ютером і має доступ в інтернет.

Сайтів з базами даних пропозицій квартир для пошуку - безліч. Особливо для Києва і Київської області. Доступ до них, в більшості випадків, безкоштовний. Якісь бази структуровані краще, якісь-гірше. Якісь - більше за обсягом пропозицій, якісь-менше. Якісь - стежать за актуальністю оголошень про продаж квартир (видаляють продані), якісь - не стежать.

Часто буває, що багато пропозицій дублюються в декількох базах відразу.

Крім того, є відкритий доступ до баз даних квартир в Києві на продаж великих агентств нерухомості, в яких теж можна шукати квартири для покупки. Звичайно, в цьому випадку доведеться звертатися до агента, щоб він дізнався у господаря деталі і організував перегляд квартири.

Самостійно знайти квартиру в цих базах зможе кожна людина без праці, і не гірше будь-якого ріелтора. Абсолютна більшість квартир, виставлених на продаж, знаходяться у відкритому доступі в Інтернеті.

ДО РЕЧІ, розвішування вуличних оголошень (на стовпах, під'їздах, дошках оголошень) в районах пошуку квартири — типу «Куплю квартиру у вашому будинку/районі, без посередників» — незважаючи на свою примітивність, нерідко дає позитивний ефект.

Цим же прийомом користуються і ріелтори для пошуку квартир своїм клієнтам в заданому районі. Навіть в XXI столітті при загальній цифровізації звичайний папірець на очах у перехожих (це називається "Зовнішня реклама") як і раніше працює.

Коли краще купувати квартиру?

Можна помітно заощадити на витратах, якщо знати, коли краще купувати квартиру – тобто враховувати поточні тенденції на ринку нерухомості. Очевидно, що купувати квартиру краще на падінні ринку, а продавати – на підйомі. Але часто буває, що продати і купити квартиру потрібно одночасно – наприклад, в альтернативній угоді. Тоді тенденції ринку нам мало допоможуть.

Якщо ж ми просто купуємо квартиру за свої та / або кредитні гроші, то нам потрібно пам'ятати наступні властивості ринку.

На ринку нерухомості, як і на багатьох інших, є поняття «сезонності». Звичайно, це нестабільний фактор, і бувають коливання через макроекономічних причин (курсів валют, злетів і криз в економіці країни, і т.п.), але в цілому ситуація така. Найбільш активними («гарячими») періодами традиційно є жовтень-листопад-грудень, і лютий-березень-квітень (у всякому разі, для Київського регіону).

У ці періоди купівельна активність на ринку підвищується, ціни реагують на це відповідним підвищенням. Продавці торгуються неохоче. Але і кількість пропозицій для вибору буває більше.

В інші періоди року попит слабшає, продавці стають більш поступливими, а покупці мають реальний шанс заощадити на торзі.