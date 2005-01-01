Приложение Gold Cup для участия в онлайн лотереях

На сайте https://obolok.com.ua/ доступно приложение «Золотой Кубок» национальной лотереи Украины. Теперь доступен полный функционал игрового портала на смартфоне или планшете. Пользователям не придется регистрироваться на сайте или синхронизировать смартфон с компьютером. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, хорошо запускается при слабом интернет-соединении. Можно покупать лотерейные билеты и делать ставки на деньги или играть в демо-режиме.

Плюсы приложения

Открывать сайт заведения на телефоне через браузер неудобно. Приходится набирать адрес, ждать загрузку страницы, каждый раз заново вводить логин, пароль. Для удобства игроков создано мобильно приложение. Работают версии программы для IOS и Андроид. Официальное приложение Золотой Кубок открывает новые возможности:

Бонусы по промокодам.

Программа лояльности — кэшбек 12 процентов всем активным гемблерам.

VIP-призы для победителей еженедельных розыгрышей. Для участия достаточно сделать ставку на сумму не менее 35 гривен.

Для использования полного функционала УНЛ необходимо зарегистрироваться через e-mail или социальные сети. Можно gold cup скачать на любую модель смартфона, высокая производительность или большой объем внутренней памяти не требуется. Требования минимальны — не менее 256 Мб ОЗУ, 300 Мб свободного пространства для хранения на телефоне. Рекомендуемая операционная система — не ниже Андроид 4.4 или IOS 7.0, экран — минимум 5,8 дюймов.

Чем отличается мобильная версия от обычного сайта

С целью адаптации портала для смартфонов, разработчики изменили дизайн. На экране минимальное количество кнопок и панелей, нет мешающих рекламных блоков. Для навигации достаточно кликнуть на всплывающее меню в верхней части экрана. Благодаря минималистичному дизайну игрока ничто не отвлекает. Сейчас золотой кубок на андроид предоставляет доступ к полному функционалу игорного заведения:

Проведение транзакций — пополнение счета или вывод средств. Получение бонусных баллов. Общение со службой поддержки. Возможность отыгрыша бонусов. Покупка лотерейных билетов для запуска лотоматов. Участие в турнирах.

Все популярные слоты адаптированы для запуска на мобильных устройствах. Даже на маленьком экране отображаются крупные кнопки, управление удобное. При использовании программы Gold Cup прогресс в играх сохраняется в режиме реального времени. Если отключится Wi-Fi или отключится телефон, заработанные деньги и бонусы не исчезнут.

Как установить приложение

Чтобы установить золотой кубок на телефон, необходимо сначала загрузить программу на компьютер. Затем можно переложить загруженный .apk файл на мобильный телефон. В настройках выбрать — раздел «Безопасность». Поставить галочку возле пункта, разрешающего установку приложений из непроверенных источников.

Далее зайти в файловый менеджер и найти скачанную программу. После щелчка по .apk файлу начнется установка. Здесь процессе не отличается от установки через Гугл Плей. Потребуется дать программе разрешение на внесение изменений и дождаться инсталляции.

УНЛ «Золотой Кубок» работает на территории Украины легально, по лицензии. Права пользователей приложения защищены украинскими законами. Для сохранности личных данных игроков и безопасности транзакций используются защищенные протоколы. Сервис работает без сбоев, профили пользователей не взламываются хакерами.