Как определить уровень комфорта жилья?

Застройщики условно делят на несколько категорий все жилые дома. Это делается для того, чтобы определить все преимущества и недостатки предложенного здания всего несколькими терминами. Но очень часто в своеобразной классификации допускаются неточности. Документ, который так и не получил статуса официальной инструкции, разработанный украинскими специалистами еще в начале двухтысячных, выделяет несколько категорий домов, но на практике, очень часто недобросовестные представители компаний-застройщиков используют терминологию документа в маркетинговых целях. Ведь когда человек слышит слово класс «люкс», или еще что-то в этом роде, то ему кажется, что фирма предлагает что-то действительно стоящее.

Критерии оценки

Из-за отсутствия ответственности за путаницу с классами покупателю можно легко стать жертвой мелкого мошенничества. Конечно авторитет таких компаний неизбежно падает. Классификация начинается с места расположения дома. В каждом городе есть условные зоны размещения, то есть центр, микрорайоны, спальные районы и так далее. Следующий критерий - характеристика самой конструкции, материалы, технология строительства, свойства этих материалов. Еще один раздел критериев - общее обустройство территории, которая окружает дом, особенности инфраструктуры и управления. На основе этих характеристик выделяют социальное жилье, класс эконом, квартира бизнес-класса, премиум и де-люкс.

Социальное жилье

Под данную категорию подпадает любой дом, который комиссия соответствующих органов может назвать пригодным для эксплуатации. Жилая площадь в такой квартире не превышает 20 кв. м на одного человека. Яркий пример данного типа - вторичное жилье «хрущевка» с парковочным местом с расчетом пол места на одну квартиру. Строительные материалы используются самые дешевые. Один из больших плюсов - обычно содержание такого дома стоит тоже относительно мало.

Эконом класс

Многоэтажные дома построены из кирпича, монолита или с помощью панельной технологии с минимальной площадью на одного человека до 40 кв.м. балкон, лоджия, механический мусоропровод, стандартный лифт, детские и спортивные площадки и опрятная территория вокруг дома.

Бизнес-класс

В нашей стране квартира бизнес-класса в основном не соответствует всем требованиям. Это что-то лучшее, чем эконом, но еще не бизнес. Основные преимущества перед экономом - только качественные кирпичные стены, оригинальность планировки, лифты с самыми современными функциями и материалами изготовления, просторность, а также эти дома ограждаются и даже могут иметь охрану. Премиум и де-люкс квартиры к сожалению, не доступны большинству наших соотечественников и именно эти категории выглядят заоблачной роскошью, и именно этими терминами свободно оперируют застройщики вводя своих клиентов в заблуждение.